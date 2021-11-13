Лукашенко заявил, что Россию «раздербанили» бы без Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию уже разорвали бы на части, если бы во главе страны не стоял президент Владимир Путин. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью журналу »Национальная оборона».

«Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря в том числе и президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было», — отметил Лукашенко.

По его словам, у российских руководителей многому можно научиться.

«Матвиенко, конечно, – это патриарх, если можно сказать. Это ума палата и практика огромнейшая. Преданная, она очень преданная идеям. Ее уже не свернешь. Возьмите, Нарышкин ушел на СВР. Много сотрудничаем с ними. Молодец, на своем месте. Не хочу всех перечислять так. Мишустин пришелся ко двору. Гибкий, аккуратный, иногда чрезмерно. Но молодец. Очень образованный человек, подготовленный. Возьмите Шойгу – аксакал. Он, как военный, придя из МЧС, прижился. Его военные уважают. Он знает, что делать», — отметил президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. Отмечается, что главы государств, в частности, обсудили жесткие действия властей Польши по отношению к мирным людям.