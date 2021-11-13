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Лукашенко заявил, что Россию «раздербанили» бы без Путина

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию уже разорвали бы на части, если бы во главе страны не стоял президент Владимир Путин. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью журналу »Национальная оборона».

«Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря в том числе и президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было», — отметил Лукашенко.

По его словам, у российских руководителей многому можно научиться.

«Матвиенко, конечно, – это патриарх, если можно сказать. Это ума палата и практика огромнейшая. Преданная, она очень преданная идеям. Ее уже не свернешь. Возьмите, Нарышкин ушел на СВР. Много сотрудничаем с ними. Молодец, на своем месте. Не хочу всех перечислять так. Мишустин пришелся ко двору. Гибкий, аккуратный, иногда чрезмерно. Но молодец. Очень образованный человек, подготовленный. Возьмите Шойгу – аксакал. Он, как военный, придя из МЧС, прижился. Его военные уважают. Он знает, что делать», — отметил президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе. Отмечается, что главы государств, в частности, обсудили жесткие действия властей Польши по отношению к мирным людям.

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