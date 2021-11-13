Верховную раду запретили посещать непривитым депутатам

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение, которое устанавливает запрет на пребывание в парламенте невакцинированных народных депутатов. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.

«Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение № 412 «О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни», — говорится в официальном распоряжении.

Оно предусматривает, что на время карантина в парламент будут допускать только вакцинированных народных депутатов или тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест. Распоряжение распространяется и на бывших депутатов, руководителей аппарата Верховной рады, помощников парламентариев и членов кабинета министров правительства Украины.

Ранее стало известно, что главу Минздрава Украины Максима Степанова увольняют за срыв кампании по вакцинации.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, низкий темп вакцинации свидетельствуют о неудовлетворительной работе Минздрава и министра. В поддержку отставки Степанова собрано 150 подписей депутатов почти всех фракций.