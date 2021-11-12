Путин заявил, что у искусственного интеллекта «нет души»

Президент России Владимир Путин высказался о наличии у искусственного интеллекта «души» и умения сопереживать. Об этом он сообщил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

По его словам, сложно представить, что искусственный интеллект мог бы кому-то сопереживать, «иметь душу, что называется».

Ранее Путин заявил, что технологии ИИ стали частью нашей жизни — сегодня это точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей.

По его словам, нужно повсеместно наращивать темпы технологической трансформации – от отдельных экспериментов, пилотных инициатив, в максимально короткие сроки перейти к запуску сквозных проектов внедрения ИИ, прежде всего в тех сферах, которые определяют качество жизни человека.

Глава государства подчеркнул, что от технологий будущего нет толка, если в конкретном городе или поселке все еще низкое качество связи или нет интернета, или если у медицинского работника, учителя, агронома, нет необходимого оборудования или навыков его использования.