Путин заявил, что Россия продолжит помогать другим странам вакцинами от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит помогать другим государствам вакцинами от коронавируса. Об этом он сообщил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, передает ТАСС.

«Наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что могут появиться новые, более опасные, штаммы коронавируса.

До этого главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев рассказал, кому необходимо ревакцинироваться досрочно.

Как объяснила врач-иммунолог Зоя Скорпилева, отсутствие антител к SARS-CoV-2 может быть также особенностью организма. По ее словам у некоторых людей антитела не вырабатываются вовсе. Поэтому перед каждой досрочной ревакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом.