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Зеленский призвал защитить Европу от «газового шантажа» России

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Riccardo Pareggiani/AP

Украинский президент Владимир Зеленский обратился в Twitter к сенату США с призывом поддержать поправки, направленные против российского газопровода «Северный поток — 2».

Он поблагодарил членов палаты представителей Соединенных Штатов за поддержку поправки, «которая остановит «Северный поток — 2», и обратился «ко всем друзьям Украины и Евросоюза в Сенате США» с просьбой поддержать поправку в верхней палате американского парламента.

«Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда», — призвал Зеленский.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился на полях климатического саммита, завершившегося сегодня в Глазго, с Владимиром Зеленским и пообещал президенту Украины поддержку США в том числе в решении проблем, связанных с газопроводом «Северный поток — 2».

До этого руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина может организовать транзит газа в Европу, равный по мощности трубопроводу «Северный поток — 2»

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