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Шойгу и Лавров начали переговоры с французскими коллегами в Париже

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Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу начали переговоры с французскими коллегами в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Шойгу подарил французскому министру обороны Флоранс Парли букет цветов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала соответствующие кадры.

Накануне Лавров заявил, что на переговорах в Париже предстоит серьезный разговор с французской стороной по поводу Украины.

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре и в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве», — сказал российский дипломат.

Он уточнил, что имел в виду режим президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам министра, подрывает минские договоренности «при молчаливом попустительстве» Франции и Германии.

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