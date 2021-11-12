Шойгу и Лавров начали переговоры с французскими коллегами в Париже

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу начали переговоры с французскими коллегами в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Шойгу подарил французскому министру обороны Флоранс Парли букет цветов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала соответствующие кадры.

Накануне Лавров заявил, что на переговорах в Париже предстоит серьезный разговор с французской стороной по поводу Украины.

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре и в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве», — сказал российский дипломат.

Он уточнил, что имел в виду режим президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам министра, подрывает минские договоренности «при молчаливом попустительстве» Франции и Германии.