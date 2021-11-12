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Порошенко признали последователем сатаны в УПЦ

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Vasily Fedosenko/Reuters

В Украинской православной церкви (УПЦ) заявили, что бывший президент страны Петр Порошенко стал последователем сатаны. Соответствующее заявление сделал глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент, передает РИА «Новости».

«Для гонителей существует ловушка, которую никто из них не замечает. Когда они борются с церковью, то неминуемо становятся богоборцами — последователями сатаны, место которого в вечном аду», — сказал Климент.

Он также заявил, что его слова актуальны для Порошенко, который устраивал гонения на УПЦ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала Порошенко «молиться» после того, как он призвал ввести «адские» санкции против президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В 2018 году по инициативе бывшего тогда главой государства Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея в Киеве состоялся «автокефальный объединительный собор», на котором была образована «Православную церковь Украины» (ПЦУ). Это случилось в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. ПЦУ тогда получила от Константинопольского патриарха томос об автокефалии (грамоту о независимости). РПЦ и УПЦ не признают эту церковь канонической.

После этого Порошенко заявил, что независимость украинского государства укрепилась в результате церковного раскола и приобретения Православной церковью Украины автокефалии. Он отмечал, что остановить страну «не способен никто». При этом украинцы «сняли ярмо московской империи», говорил политик.

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