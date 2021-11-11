Кулеба заявил о смене Киевом «хода игры» в украинско-американских отношениях

Киев в 2021 году изменил в свою пользу «ход игры в украинско-американских отношениях» и в настоящее время они на самом высоком уровне, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Укринформ».

Такое заявление Кулеба сделал во время рабочего визита в Вашингтон, в рамках которого Украина и США подписали новую хартию стратегического партнерства.

«Токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит», — заявил Кулеба. По его словам, Украина и США «успешно прошли этот шторм», сохранив крепкую поддержку Соединенных Штатов.

Глава украинского МИДа сообщил, что Вашингтон разделяет позицию Киева в построении долгосрочных отношений, которые имеют «ключевое значение для противодействия российской агрессии».

Ранее Кулеба заявил, что планы оказания военной помощи стране со стороны Вашингтона являются «сигналом» для России. В свою очередь президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности», и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».