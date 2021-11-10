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В Берлине пояснили, почему Меркель обсуждала ситуацию в Белоруссии с Путиным

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин имеет влияние на белорусский режим, поэтому исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсуждала с ним ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, сообщает «Интерфакс».

«По оценке германского правительства, российское правительство имеет определенное влияние на белорусский режим, на белорусское правительство. Переговоры с президентом Путиным — это переговоры с тем, к кому прислушиваются в Минске», — пояснил представитель Берлина.

Напрямую с Лукашенко Германия, по его словам, не говорит. После выборов в Белоруссии Меркель пыталась пообщаться с белорусским лидером, но из-за нежелания второй стороны этого сделать не удалось, отметил он.

Ранее спикер по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком бундестаге Нильc Шмид заявил, что для разрешения миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии стоит обратиться к Украине, которая могла бы разместить мигрантов на своей территории, пока они проходят процедуру получения убежища в Европе. Также он призвал лишить прав на полеты те авиакомпании, которые занимаются доставкой мигрантов в Белоруссию.

Крупнейшая с конца мая группа мигрантов из Африки и Ближнего Востока пытается прорваться в Польшу с белорусской территории. Около тысячи человек с вещами свободно прошли к забору на границе.

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Проблемы с мигрантами
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