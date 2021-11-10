Лавров: ООН потратила российский взнос не по назначению

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва сейчас ждет комментария со стороны секретариата Генсека ООН касательно добровольного взноса РФ, направленного на другие цели. Об этом сообщает RT.

По словам главы российского ведомства, первоначально деньги выделялись на иные цели.

Министр иностранных дел обратил внимание, что речь про ситуацию, которая сложилась по линии управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Ларов уточнил, что денежные средства, которые должны были быть потрачены на семинары, конференции по правозащитной тематике, ушли адвокатам, защищавшим людей, обвиненных в участии в незаконных протестах в Белоруссии.

«Мы потребовали еще на той стадии, когда эти факты стали известны, от представителей управления по правам человека объяснений, они до сих пор эти объяснения не дали, хотя якобы нам сообщили, что вступили в какие-то контакты с белорусской стороной», — добавил глава МИД РФ.

В настоящий момент неизвестно, какая сумма была потрачена и когда поступит ответ российской стороне.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Тогда и начались незаконные протесты среди населения.

Ранее Лавров заявил, что в сфере контроля над вооружениями возникли новые угрозы миру.