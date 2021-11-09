Кличко раскритиковал шутки «Квартала 95» в свой адрес и назвал их «зачисткой электорального поля»

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что шутки про него юмористические проекты придумывали для снижения его политического рейтинга. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Я считаю, что это был проект, я могу четко говорить, по зачистке электорального поля... Когда-нибудь придет время, я вам чуть больше расскажу. Много информации знаю. И это все делалось умышленно», — сказал Кличко, отвечая на вопрос, почему студия «Квартал 95», которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский, регулярно показывает его в образе недалекого человека.

Киевский градоначальник добавил, что качество шуток про него оставляет желать лучшего.

«Честно говоря, шутки ниже плинтуса. Ну, на пародию не похоже, на сатиру не похоже, шутки такие… И в связи с этим сегодня рейтинги «Квартала 95» уже и никакие. Когда ты неинтересно шутишь... В отношении шуток — смеется тот, кто смеется последним», — добавил Кличко.

Мэр украинской столицы неоднократно становился героем интернет-мемов из-за многочисленных оговорок. Самый знаменитый его перл был произнесен в 2013 году во время прямого эфира не телеканале «Интер»: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать». При этом пользователи интернета списывают оговорки на многочисленные поединки экс-спортсмена и пропущенные удары по голове.

Ранее сообщалось, что Кличко исполнил песню «Однажды я стану мэром», в которой использовал свои самые известные высказывания и оговорки.