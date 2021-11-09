В США депутат снял аниме, в котором убивает свою коллегу и нападает на Байдена

Скандально известный сторонник Дональда Трампа, депутат-республиканец Пол Госар опубликовал аниме, в котором убивает свою коллегу конгресмена Александру Окасио-Кортез и нападает на президент Джо Байдена. Как пишет The Week, Госар наложил лица себя и Окасио-Кортез на персонажей сериала «Атака Титанов».

В ролике также присутствуют кадры видеохроники задержания беженцев и нелегальных мигрантов, а также изображения американских политиков.

Twitter маркировал пост как «измененное видео» и отметил, что он нарушает нормы сообщества о недопустимости сцен насилия, однако не стал удалять пост, поскольку он «представляет общественный интерес». Тем не менее, прокомментировать или перепостить ролик депутата нельзя, в России также наблюдаются проблемы с его проигрыванием.

Any anime fans out there? pic.twitter.com/TxX4qiJhOi — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) November 7, 2021

Известная своими социалистическими взглядами демократка Окасия-Кортез, комментируя ролик, назвала Госара «жутким», однако отметила, что последствий для депутата не будет. Член палаты представителей от Калифорнии Тед Лью, в свою очередь, назвал ролик «болезненым» и отметил, что в любой американской компании автора подобной выходки уволили бы с работы.

Ранее конгрессмены США вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия шесть бывших помощников и соратников экс-президента страны Дональда Трампа. Повестки получили руководитель предвыборной кампании Трампа Уильям Степин, бывший пресс-секретарь республиканца Джейсон Миллер и советник по национальной безопасности бывшего президента Майкл Флинн.

https://twitter.com/i/status/1457493879003963398