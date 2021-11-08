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Байден заявил, что выполнил обещание Путину привлечь киберпреступников к ответственности

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное президенту России Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

По его словам, во время встречи с Путиным он ясно дал понять, что США примут меры, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности, и именно это было сделано сегодня.

Ранее США ввели санкции против россиянина Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского, которых подозревают в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний.

Предполагаемых членов хакерской группировки REvil обвиняют в июльской атаке на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов. Как сообщает CNN, Васинский задержан в Польше и ждет экстрадиции в США, где ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. Полянин, по данным телеканала, все еще остается на свободе. Также утверждается, что власти конфисковали у подозреваемых $6 млн.

До этого американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст заявили о необходимости обеспечить кибербезопасность сельскохозяйственного сектора страны.

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