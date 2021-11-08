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Рябков прокомментировал сообщения о возможности встречи Путина и Байдена

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Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что в скором времени президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут новую встречу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Но никакого на данном этапе обсуждения параметров такой встречи, тем более сроков ее проведения - нет», — сказал дипломат.

По его словам, контакты между главами двух государств — сложнейший вопрос с точки зрения подготовки. По словам Рябкова, пока у российской стороны нет даже и «близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться».

Ранее советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего по России, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм рассказал РБК, что вторая встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, может состояться в не столь отдаленном будущем.

В последний раз Путин и Байден встречались 16 июня в Женеве.

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