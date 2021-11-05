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В Крыму заявили, что Лукашенко уже «фактически посетил» полуостров

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что президент Белоруссии Александра Лукашенко «фактически посетил» полуостров в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное», — сказал Константинов.

По его словам, на крымском полуострове «всегда готовы принимать друзей».

Политик также заявил, что в Крыму заинтересованы в визите белорусского лидера и отметил, что крымчане с белорусами являются друзьями.

«У нас найдется много общих тем и сфер для плодотворного сотрудничества», — добавил глава парламента.

На заседании Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что его не пригласили в Крым. Он отметил, что Украина закрыла воздушное пространство для Белоруссии, и через эту страну на полуостров попасть невозможно.

Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией еще не был на полуострове.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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