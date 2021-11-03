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Секретная служба «эвакуировала» Байдена с совещания на саммите в Глазго

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Jonathan Ernst/Reuters

Президента США Джо Байдена «эвакуировали» с совещания на климатическом саммите в Глазго, когда он готовился озвучить новый план по сокращению выбросов метана, пишет GlasgowLive.

По информации издания, главу Белого дома вывели с мероприятия из соображений безопасности, так как в переговорной собралось слишком много людей. Уточняется, что организаторы саммита были вынуждены отложить мероприятие.

Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри временно заменил Байдена на переговорах, в рамках которых страны-участницы договорились сократить выбросы метана на 30% к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Байден чуть не уснул на заседании климатического саммита в Глазго. Американский лидер несколько раз закрывал глаза, но ему на помощь пришел один из сотрудников аппарата, подошедший к президенту с вопросом.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго.

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