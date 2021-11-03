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Песков прокомментировал слова Байдена об «очень серьезных» климатических проблемах Путина

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на недавнее заявление главы США Джо Байдена в адрес РФ и Владимира Путина. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

Накануне 46-й президент Соединенных Штатов раскритиковал на саммите в Глазго Путина и его политику в области охраны природы. В частности, американский лидер говорил, что у его российского коллеги «тундра горит.»

Также Байден раскритиковал Путина и председателя ЦК КПК Си Цзиньпин за то, что те не приехали на международный экологический саммит.

«Тундра действительно горит, но не будем забывать, что горят леса и в Калифорнии, Турции и других странах. Это последствия изменения климата, а Россия сталкивается с более серьезными вызовами. Мы не согласны с такой постановкой вопроса», — подчеркнул Песков.

По его словам, энергобаланс России намного более зеленый, чем в других странах.

«Я убежден, что когда состоится очередное общение президентов, у Путина будет прекрасная возможность рассказать Байдену, что мы делаем по климату», — добавил представитель Кремля.

До этого британский премьер-министр Борис Джонсон призвал уважать решение Путина и Си Цзиньпина не участвовать в саммите из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

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Отношения России и США
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