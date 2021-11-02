Байден заявил об «очень серьезных» климатических проблемах Путина

Президент США Джо Байден раскритиковал на саммите в Глазго, посвященном глобальным изменениям климата, российского лидера Владимира Путина и его политику в области охраны природы. Об этом сообщает РИА «Новости».

На пресс-конференции по итогам встречи глава Белого дома обвинил Китай, который, по его словам, претендует на мировое лидерство, в неучастии в международных форумах. Председатель ЦК КПК Си Цзиньпин не участвовал в саммите в шотландской столице.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — продолжил Байден.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон призвал уважать решение Путина и Си Цзиньпина не участвовать в саммите из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Саммит был организован в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Встреча стартовала 31 октября и завершился 2 ноября, в ней приняли участие 120 мировых лидеров.