Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Ювентус» вышел в плей-офф Лиги чемпионов 00:53
Новостройкам Москвы предрекли снижение цен на 15-20% 00:52
«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов 00:48
В Минэкономразвития пересчитают показатели благосостояния россиян 00:45
Российские военные отработали борьбу с беспилотниками в горах 00:42
Обвиняемый в госизмене журналист Сафронов помещен в карцер в СИЗО... 00:34
Нападающий «Ювентуса» Дибала забил пенальти «Зениту» со второго... 00:27
Минсельхоз допустил подорожание молочной продукции 00:26
Гордон назвал потенциального кандидата в президенты Украины 00:23
Блинкен пообещал Зеленскому помощь в решении вопросов, касающихся «Северного... 00:16

Байден заявил об «очень серьезных» климатических проблемах Путина

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден раскритиковал на саммите в Глазго, посвященном глобальным изменениям климата, российского лидера Владимира Путина и его политику в области охраны природы. Об этом сообщает РИА «Новости».

На пресс-конференции по итогам встречи глава Белого дома обвинил Китай, который, по его словам, претендует на мировое лидерство, в неучастии в международных форумах. Председатель ЦК КПК Си Цзиньпин не участвовал в саммите в шотландской столице.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — продолжил Байден.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон призвал уважать решение Путина и Си Цзиньпина не участвовать в саммите из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Саммит был организован в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Встреча стартовала 31 октября и завершился 2 ноября, в ней приняли участие 120 мировых лидеров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть