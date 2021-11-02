Пятеро украинских министров написали заявление об увольнении

В среду, 3 ноября, Верховная Рада рассмотрит заявления об увольнении пятерых членов кабинета министров Украины. Об этом сообщил в Telegram представляющий кабмин в парламенте Тарас Мельничук.

В отставку подали министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко (первый вице-премьер), министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран.

О причинах массового увольнения пока ничего неизвестно.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что правительству страны нужно готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, но при этом стоит избегать паники