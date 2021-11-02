Климкин призвал Зеленского отказаться от встречи с Путиным

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо» призвал президента Украина Владимира Зеленского отказаться от планов о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Меня очень пугает возможная встреча, где Путин будет разговаривать жестко. У него сейчас на руках, извините за карточную терминологию, есть много козырей», — отметил Климкин.

Украине необходимо удостовериться в поддержке западных стран и тщательном изучении своей позиции. По его словам, в ходе разговоре президент России продемонстрирует «козыри», связанные с энергосферой.

«Если мы даже пропетляем нынешний сезон, то следующий сезон при тех же самых условиях мы точно не пропетляем. Это школьная арифметика», — объяснил экс-глава украинского МИД.

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов предсказал, что потенциальная встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.