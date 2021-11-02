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В КПРФ не исключили, что лось, в убийстве которого подозревают Рашкина, был подставным

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a_vyshinskiy/Telegram

Лося, тушу которого нашли в машине депутата от КПРФ Валерия Рашкина, могли заранее привезти в лес, чтобы подставить коммуниста. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, которому лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил провести расследование инцидента.

«Зашел в лес — и сразу лось! Если Леониду Ильичу Брежневу подводники цепляли на крючок селедку, когда он рыбной ловлей занимался, тут тоже могло быть много всего интересного и неинтересного», — отметил Синельщиков.

При этом он выразил уверенность, что за Рашкиным велось наблюдение с использованием «всех технических средств, которые есть у правоохранительных органов и военных».

«Его отслеживали, и вовсю отслеживали, и не с одной точки. И я даже думаю, что не одно ведомство отслеживало его действия в тот момент. Его везде фотографировали, снимали, записывали звук. И все это, видно, делалось весьма квалифицированно. То есть люди подготовленные, не кто попало, не как попало, не обыватели», — подчеркнул Синельщиков.

Он допустил, что объектом провокации мог стать сам депутат, а не КПРФ.

«Скорее, это не против партии — против партии надо было тогда уж заниматься не этим. Скорее всего, если уж эта ситуация каким-то образом задумана, придумана, каким-то образом какой-то спектакль был, то, конечно, против Рашкина, потому что он активный член партии. Кого-то не допустили до выборов, а кого-то решили выбить из этих рядов после выборов», — считает Синельщиков.

Ранее Рашкина задержали с убитым лосем в Саратовской области — там охота запрещена. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли тушу животного в лесу, решили забрать ее и разделить. При этом он подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, но, тем не менее, решил присвоить тушу.

Полный текст интервью Юрия Синельщикова читайте на «Газете.Ru».

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