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Джонсон открыл саммит в Глазго сравнением с Джеймсом Бондом

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Jon Super/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил участников климатического саммита в Глазго с Джеймсом Бондом, спасающим мир. Об этом он сообщил на заседании саммита, передает РИА «Новости».

По его словам, Бонд часто оказывается в ситуации, когда пытается понять, какого цвета провод вытащить, чтобы отключить его, в то время как «электронные часы безжалостно отсчитывают время до взрыва, который положит конец человечеству».

Джонсон подчеркнул, что лидеры стран-участниц находятся в той же позиции, что и агент из книг британского писателя Яна Флеминга.

Ранее Джонсон заявил, что саммит по климату должен стать «поворотным моментом для человечества» всего за 40 дней. Обращаясь к генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, Джонсон заявил, что человечеству пора «повзрослеть».

Джонсон призвал мировых лидеров взять на себя ответственность за решение экологических проблем. Он также указал, что избежать критики будущих поколений за загрязнение планеты вряд ли удастся.

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