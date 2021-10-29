Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Последний россиянин вылетел с теннисного турнира в Санкт-Петербурге 21:17
Попова прокомментировала возможность закрытия границ 21:17
СК назначит экспертизы карабина, найденного рядом с местом задержания Рашкина... 21:13
Попова назвала условие, выполнив которое россияне встретят Новый год «в привычном... 21:04
Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет 20:59
«Зенит» разгромил «Динамо» и остался лидером РПЛ 20:54
В МИД РФ прокомментировали информацию о 37 россиянах, попавших в плен... 20:44
Реальные располагаемые доходы россиян продолжают ускорять рост 20:44
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России 20:39
Минеев: Исмаилов должен заслужить третий бой со мной 20:31

В СК решат судьбу туши лося, когда закончат с оружием Рашкина

close
100%
a_vyshinskiy/Telegram

МВД передало тушу лося, найденного в багажнике автомобиля депутата Рашкина, в Следственный комитет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в дежурной части ГУ МВД России по Саратовской области.

«Все материалы и вещественные доказательства по этому делу переданы сотрудникам следственного комитета. В том числе, оружие, автомобиль и убитое животное», — рассказал представитель МВД.

В свою очередь, в управлении СК по Саратовской области подтвердили, что получили дело, но затруднились рассказать о судьбе лося.

«Мы сейчас занимаемся оружием, найденным на месте преступления — его изучением, экспертизой. Что будет с лосем, мы пока не решили», — отметил представитель УСК.

Ранее сообщалось, что на месте разделки туши мертвого лося в Саратовской области нашли оружие и разрешение на владение им на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Накануне стало известно, что Рашкин был задержан с убитым лосем в Саратовской области, хотя охота в регионе запрещена. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. При этом политик подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. СК забрал дело у полиции, заявив, что инцидент вызвал «большой общественный резонанс». Санкции по делу предполагают до двух лет лишения свободы с возможным ужесточением наказания при ряде условий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть