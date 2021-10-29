В СК решат судьбу туши лося, когда закончат с оружием Рашкина

МВД передало тушу лося, найденного в багажнике автомобиля депутата Рашкина, в Следственный комитет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в дежурной части ГУ МВД России по Саратовской области.

«Все материалы и вещественные доказательства по этому делу переданы сотрудникам следственного комитета. В том числе, оружие, автомобиль и убитое животное», — рассказал представитель МВД.

В свою очередь, в управлении СК по Саратовской области подтвердили, что получили дело, но затруднились рассказать о судьбе лося.

«Мы сейчас занимаемся оружием, найденным на месте преступления — его изучением, экспертизой. Что будет с лосем, мы пока не решили», — отметил представитель УСК.

Ранее сообщалось, что на месте разделки туши мертвого лося в Саратовской области нашли оружие и разрешение на владение им на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Накануне стало известно, что Рашкин был задержан с убитым лосем в Саратовской области, хотя охота в регионе запрещена. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. При этом политик подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. СК забрал дело у полиции, заявив, что инцидент вызвал «большой общественный резонанс». Санкции по делу предполагают до двух лет лишения свободы с возможным ужесточением наказания при ряде условий.