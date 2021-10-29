Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Байден на встрече в Ватикане назвал себя «мужем Джилл» 15:10
МИД Польши вызвал посла Бельгии 15:07
Тимоти Шаламе сравнил скандального сенатора со злодеем из «Дюны» 15:05
Переодевшегося врачом ради спасения бабушки жителя Томска уволили с работы 15:05
Стала известна дата выхода Galaxy S22 15:04
Помощника экс-лидера Мьянмы приговорили к 20 годам тюрьмы за взятки и... 15:02
Российский авторынок потерял 143 модели за семь лет 15:00
Милу Кунис накормили очень острым соусом и заставили отвечать на личные вопросы 14:58
Кальянную на востоке Москвы опечатали за повторное нарушение мер против COVID-19 14:58
На Украине рассказали, почему Киеву придется искать новых поставщиков газа 14:57

Песков ответил на вопрос о смене губернаторов нескольких регионов

close
100%
РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не станет комментировать сообщения о возможной смене глав нескольких регионов в ближайшее время.

«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения президента», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос о том, ожидаются ли осенью или зимой кадровые перестановки в рядах губернаторов и повлияет ли на это оценка успехов региональных властей в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее РБК со ссылкой на собственные источники сообщило о возможной досрочной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Кроме того, издание писало о возможной отставке главы Кировской области Игоря Васильева.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области. Другим указом временно исполняющим обязанности главы региона до выборов в сентябре 2022 года назначен Михаил Евраев, до этого курировавший госзакупки в Федеральной антимонопольной службе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть