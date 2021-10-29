Песков ответил на вопрос о смене губернаторов нескольких регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не станет комментировать сообщения о возможной смене глав нескольких регионов в ближайшее время.

«Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые решения президента», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос о том, ожидаются ли осенью или зимой кадровые перестановки в рядах губернаторов и повлияет ли на это оценка успехов региональных властей в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее РБК со ссылкой на собственные источники сообщило о возможной досрочной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Кроме того, издание писало о возможной отставке главы Кировской области Игоря Васильева.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области. Другим указом временно исполняющим обязанности главы региона до выборов в сентябре 2022 года назначен Михаил Евраев, до этого курировавший госзакупки в Федеральной антимонопольной службе.