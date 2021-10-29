В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «Большой двадцатки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Москвы от предстоящего саммита «Большой двадцатки» (G20).

«От «двадцатки» всегда ожидания одни. G20 — это наиболее компетентный представительный формат международного взаимодействия, который реально может и должен обсуждать мировые процессы и вызовы, которые стоят перед миром. Ожидания в том, чтобы понять и сопоставить позиции стран по основным вызовам. К сожалению, формат видеоконференции не позволяет провести двусторонние встречи, что обычно также происходит на полях. Само по себе сопоставление позиций сторон по основным проблемам, значение этого трудно переоценить», — подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что российский лидер Владимир Путин выступит на саммите днем 30 октября, на следующий день также запланировано выступление.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и европейские страны будут лидировать на обсуждениях в рамках саммита G20 в Италии, так как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не будут лично присутствовать на переговорах.

29 октября президент США Джо Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30 – 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, готовится задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.