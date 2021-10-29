В США казнили заключенного, подавшего в суд на бесчеловечность казни через инъекцию

Осужденному за разбой и убийство Джону Гранту ввели тот же препарат — мидазолам — против использования которого он судился с штатом Оклахома, заявляя о его неэффективности и болезненности.

Как сообщает CNN, репортеры, присутствовавшие при казни, рассказали, что после введения мидазолама у Гранта начались конвульсии и судороги. Через какое-то время заключенного начало рвать и медикам пришлось несколько раз вытирать ему лицо.

В общей сложности казнь продолжалась шесть минут. Мидазолам использовался в 2014 году при казни Клейтона Локетта. Вместо того, чтобы потерять сознание, заключенный вздрогнул и заговорил.

В результате процедуру казни с введением этого препарата решили перепроверить на безболезненность, а заключенные, в том числе Грант, воспользовались этим случаем, чтобы подать в суд на штат и отсрочить казнь.

В иске Грант заявлял, что смертельная инъекция может вызвать сильную боль, что нарушает конституционные нормы о защите заключенных от жестокого обращения. В результате с 2015 года казни в Оклахоме были приостановлены.

Однако проверки подтвердили, что использование мидазолама безболезненно и эффективно, и подавшим в суд на штат заключенным отказали в рассмотрении дел.

Джон Грант отбывал наказание за серию разбойных нападений и уже в тюрьме убил сотрудницу столовой. После этого его приговорили к смертной казни.

Еще один заключенный, подавший в суд по поводу болезненности процедуры казни, должен быть казнен 18 ноября.

Ранее сообщалось, что Джон Грант стал первым заключенным, которого казнили в Оклахоме с 2015 года.