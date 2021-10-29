Салливан заявил, что США и Европа будут лидировать на саммите G20 из-за отсутствия Путина

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и европейские страны будут лидировать на обсуждениях в рамках саммита G20 в столице Италии, Риме, так как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не будут лично присутствовать на переговорах, сообщает Reuters.

«Я думаю, что вы увидите, что США и Европа будут в центре внимания на этом [саммите] G20 в условиях, когда мы имеем дело с тем фактом, что лидеры России и Китая не будут присутствовать в зале в Риме. Так что будет интересно посмотреть на то, как будут развиваться события», — считает Салливан.

Также он прокомментировал намечающийся раскол между странами «большой двадцатки».

«Я бы сказал, что конкретно в этом году у нас необычные обстоятельства, когда по причинам, связанным, в частности, с коронавирусом, на G20 не будут присутствовать лидеры Китая или России. Это определенный фактор: они отсутствуют. Так что речь не идет о том, чтобы собирать страны вместе и исключать Си Цзиньпина и Путина, они не приедут [сами]», — считает Салливан.

Ранее в госдепе заявили, что Сербия улучшает военные отношения с США в ущерб отношениям с Россией.