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Трамп обвинил Цукерберга во вмешательстве в президентские выборы

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Octavio Jones/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил генерального директора социальной сети Facebook Марка Цукерберга во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает Business Insider.

Трамп разослал сторонникам послание, в котором говорится, что Цукерберг и его жена Присцилла Чан направили более $400 млн пожертвований местным избирательным комиссиям, что повлияло на президентскую кампанию 2020 года. Документ оказался в распоряжении Business Insider.

«Марку Цукербергу, которого я считаю преступником, позволяется тратить свыше $400 млн и таким образом менять ход президентских выборов без каких-либо последствий для Facebook», — говорится в послании.

Кроме того, Трамп назвал лжецами экс-директора ФБР Джеймса Коми и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты приходят в упадок из-за отказа правительства страны решать миграционный кризис.

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