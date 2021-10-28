Захарова: признавать правительство талибов* преждевременно

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что на текущем этапе преждевременно признавать временное афганское правительство, сформированное боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщает ТАСС.

«На текущем этапе постановка вопроса об официальном признании РФ новых афганских властей является преждевременной», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва примет решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций в зависимости от действий талибов. Глава государства отметил, что Россия сотрудничает с представителями движения и ожидает от него, что ситуация в Афганистане будет развиваться в позитивном ключе.

Представитель афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи приветствовал заявление российского лидера и призвал мировых лидеров изменить отношение к «Талибану».

«Талибан» захватил власть в Афганистане на фоне вывода из страны американских войск. О полном контроле над афганской территорией движение объявило 15 августа.