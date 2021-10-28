В Киеве националисты потребовали запретить выступления российских артистов

В Киеве националисты провели митинг с требованием запретить выступления российских артистов на Украине, сообщает РИА «Новости».

Также митингующие потребовали «ограничить русскоязычный контент» в стране и ввести ограничения для выступлений украинских артистов в России. По их мнению, их выступления должны быть разрешены только при условии, что артисты будут «называть, чей Крым».

Участники митинга передали в минкультуры Украины свои требования в письменном виде.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием запретить на Украине концерты и выступления российских артистов набрала необходимое количество голосов для рассмотрения ее властями.

Петиция была размещена на сайте украинского президента Владимира Зеленского, ее создал украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк. К утру 11 октября ее подписали более 25 тыс. человек. В заявлении говорится, что российские артисты не несут никакой культуры, а своим молчанием поддерживают «агрессивные действия России».