Кондолизу Райс обвинили в оправдании расизма в отношении темнокожих

Заявление бывшего Государственного секретаря США Кондолизы Райс на телешоу Вупи Голдберг The View о том, что изучение критической расовой теории в школах может привести к тому, что белые дети будут чувствовать себя ущемленными, вызвало критику в медиа.

«Мои родители никогда не думали, что я когда-либо буду жить в мире без предрассудков. Но они всегда мне говорили, что чужие предрассудки — не твоя проблема. Ты сможешь их преодолеть и стать тем, кем ты захочешь. И это то, что мы должны внушать нашим детям. Мы должны рассказывать о плохом и хорошем в истории. Но что мы не должны делать, так это заставлять семилетних и десятилетних детей чувствовать, что они плохие люди из-за цвета их кожи. Мы уже прошли это. И мы не должны это повторить», — заявила Райс.

За это заявление многие обвинили бывшего госсекретаря США в поддержке белого превосходства и расизме.

«Белые должны чувствовать себя виноватыми. Им следует съеживаться от того, что сделали их предки. Они также должны понимать, что современная белая власть напрямую связана с этими зверствами. Вся дискуссия странная — мы спорим о том, должны ли мы учить наших детей настоящей американской истории или должны лгать им, с целью защищать их хрупкие белые сердца», — сообщил бывший телеведущий MSNBC Туре Неблетт.

Он добавил, что подобная позиция Райс доказывает, что она «солдат армии белого превосходства».

Кондолиза Райс занимала пост Государственного секретаря США с 2005 по 2009 год. Она стала первым темнокожим человеком на этом посту. После своей работы в администрации, Райс продолжила давать комментарии по политическим событиям, в частности, выступая против сноса памятников в США.