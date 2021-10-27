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Лаврову в Норвегии подарили «вазу для виски»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 октября в ходе министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона в норвежском Тромсе провел встречу с ректором Арктического университета Норвегии (UiT) Даге Руне Олсеном, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

»Лаврову были вручены памятные подарки: ваза из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии а также книга «Сближение России и Норвегии в 1814 - 1917 годах», — говорится в сообщении.

Сергей Лавров, принимая сувенир, пошутил: «Это для виски или для воды?»

«Не для воды. Для виски», — ответил Даг Руне Олсен.

СМИ неоднократно писали ранее, что из крепких алкогольных напитков глава МИД России предпочитает именно виски.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде раскритиковала кандидата в премьер-министры страны Йонаса Гара Стере за его слова о разрыве отношений с Россией. По ее мнению, между Россией и Норвегией существует «даже больше контактов, чем у многих других стран».

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