Посол Германии заявил, что идет подготовка встречи глав МИД в «нормандском формате»

Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) готовится, но дата еще не определена, сообщил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр, его слова приводит ТАСС.

«Во время последней встречи с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в «нормандском формате», — сказал он.

По словам Гайра, идет подготовка встречи глав МИД стран-участниц «нормандской четверки», однако точная дата переговоров еще не определена.

О проведении встречи «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел стало известно ранее по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора лидеров в Кремле.

Как сообщалось ранее, украинская сторона, в свою очередь, хочет провести встречу в «нормандском формате» еще при Меркель. Киев работает над тем, чтобы переговоры лидеров «нормандской четверки» прошли до того, как канцлер Германии, решившая не выдвигать свою кандидатуру на новый срок, покинет свой пост.