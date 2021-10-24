В Германии отреагировали на заявления о готовности НАТО использовать оружие против России

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених осудил заявление министра обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, связанное с готовностью НАТО использовать атомное оружие против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Мютцених призвал ее не обременять такими высказываниями будущую работу нового немецкого правительства.

«Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны. К сожалению, госпожа Крамп-Карренбауэр здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны», — сказал политик.

Как считает глава фракции СДПГ, министр раскручивает «спирали эскалации».

«Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие», — подчеркнул он.

Ранее Карренбауэр напомнила «о нарушениях Россией воздушного пространства стран Балтии» и нарастании конфликтного потенциала в Черноморском регионе. Глава Минобороны ФРГ также высказалась за усиление военного потенциала европейских стран НАТО.