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CNN рассказал, что усилило роль Путина на мировой арене

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Россия 1

Эксперты назвали телеканалу CNN основные факторы, которые привели к усилению роли президента России Владимира Путина на мировой арене.

По мнению бывшего командующего Силами обороны Эстонии, маршала Рихо Терраса, Путин — оппортунист, и разобщенность НАТО является величайшим подарком, который он может получить.

«Каждый раз, когда появится возможность, он ею воспользуется. Это произошло на Украине, это произошло в Грузии. Он понимает только сильные послания, и если мы будем продолжать демонстрировать разобщенность, он ответит тем же. Он уличный боец. Запад пытается кататься на коньках по России, а Путин играет в хоккей», — утверждает Террас.

Ситуацию усугубляет зависимость Германии от российского газа, считает он. По его словам, это подрывает единство и влияет на соседние страны.

«Долгосрочная ошибка Запада заключается в том, что он рассматривает каждое враждебное действие как отдельный инцидент, но не видит общую картину России, у которой нет желания или интереса играть по его правилам», — говорит Кейр Джайлз, старший научный сотрудник Chatham House и автор книги «Как Россия добивается своего».

Он полагает, что Россия стала более «открытой и прямой» как в вопросе строительства своего газопровода «Северный поток — 2», так и в отношениях с НАТО.

Ранее журналист Кристоф Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt заявил, что странам Евросоюза необходимо объединить усилия для совместной покупки голубого топлива, чтобы противостоять РФ, которая является доминирующим поставщиком на рынке.

Как утверждает автор, европейские политики уже рассматривают данную перспективу. По его словам, министры энергетики стран ЕС хотят обсудить это на предстоящей неделе.

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