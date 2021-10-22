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Стали известны подробности встречи Путина и Беннета

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Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Переговоры президента России Владимира Путина и израильского премьер-министра Нафтали Беннета в Сочи длились пять часов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера

«Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Переговоры Владимира Путина и Нафтали Беннета состоялись 22 октября в Сочи. По словам российского главы, есть много вопросов, которые они могли бы обсудить с премьером Израиля. Среди тем — борьба с терроризмом.

Израильский политолог Бенни Брискин позднее в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что израильский премьер попытается убедить Путина в том, что Иран сегодня представляет угрозу для интересов России в Сирии.

По мнению эксперта, основной причиной визита Беннета политолог назвал укрепление его собственной легитимности.

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