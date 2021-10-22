Песков уточнил, может ли «Талибан*» перестать быть запрещенной организацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, может ли «Талибан (организация запрещена в России)» перестать быть запрещенной организацией.

«Вы (журналисты — прим.) невнимательно слушали президента, рекомендую послушать, вчера президент ответил и сказал, что это решение ООН, поэтому в РФ не может быть такого механизма», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне президент России Владимир Путин во время выступления в ходе планерного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва примет решение об исключении радикального движения «Талибан» из террористического списка в зависимости от их действий.

Глава государства отметил, что Россия сотрудничает с представителями талибов и ожидает от них, что ситуация в Афганистане будет развиваться в позитивном ключе.

«Талибан» объявил о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель талибов объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

США 31 августа объявили о завершении вывода американских войск из Афганистана.