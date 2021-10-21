Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Баринов о поражении «Локомотива» в ЛЕ: в ворота не попали ни... 00:21
Во Франции разоблачен заговорщик, планировавший нападения на центры вакцинации 00:21
В Петербурге двух студентов забрали в полицию из-за стрельбы 00:18
Композитор Игорь Крутой показал, как известный певец пытался отбить его жену 00:07
Экс-чемпион UFC рассказал об угрозах со стороны промоушена 00:01
Названы машины с пробегом, которые дорожают сильнее остальных 00:00
Актер Андрей Бурковский ушел из МХТ имени Чехова 21.10.2021, 23:59
«Наполи» обыграл «Легию» и обошел «Спартак»... 21.10.2021, 23:53
«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги... 21.10.2021, 23:51
Джонни Депп подарил президенту Сербии плюшевую птицу и восхитил сотрудниц его... 21.10.2021, 23:47

Речь премьера Польши в Европарламенте оборвали упоминанием Путина

close
100%
John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в шантажировании Варшавы после того, как Конституционный суд республики признал верховенство национального права над европейским. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Европарламенте, сообщает немецкая газета Die Welt.

«Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что отвергает язык угроз и шантажа. По словам премьера, такая практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами Евросоюза.

Многие европарламентарии негативно высказались о данном выступлении польского политика. Так, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфреду Веберу, чтобы прервать Моравецкого, высказал мнение, что такое заявление премьера Польши якобы порадует президента России Владимира Путина.

«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в Европейском союзе. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу. Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина!» — сказал Вебер.

Ранее Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте по вопросу кризиса верховенства права в Польше и ответных шагов ЕС призвала Моравецкого не пытаться подменить темой «Северного потока — 2» вопрос о соблюдении общеевропейских ценностей и демократии.

Все новости на тему:
Обзор зарубежной прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях