Речь премьера Польши в Европарламенте оборвали упоминанием Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в шантажировании Варшавы после того, как Конституционный суд республики признал верховенство национального права над европейским. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Европарламенте, сообщает немецкая газета Die Welt.

«Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что отвергает язык угроз и шантажа. По словам премьера, такая практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами Евросоюза.

Многие европарламентарии негативно высказались о данном выступлении польского политика. Так, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфреду Веберу, чтобы прервать Моравецкого, высказал мнение, что такое заявление премьера Польши якобы порадует президента России Владимира Путина.

«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в Европейском союзе. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу. Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина!» — сказал Вебер.

Ранее Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте по вопросу кризиса верховенства права в Польше и ответных шагов ЕС призвала Моравецкого не пытаться подменить темой «Северного потока — 2» вопрос о соблюдении общеевропейских ценностей и демократии.