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Путин заявил о контактах российских спецслужб с Афганистаном

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российские спецслужбы находятся в контакте с Афганистаном. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на планерном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на сайте Валдайского форума.

Политик указал, что в Афганистане сохраняется присутствие террористических группировок, в том числе «Исламского государства» (организация запрещена в России)*. Он отметил, что Россия наблюдает примеры, как движение «Талибан (организация запрещена в России)» «старается как-то избавиться от этих радикальных элементов».

Российский лидер также назвал ситуацию в Афганистане одним из самых сложных вопросов. По его словам, основную ответственность за нее несут страны НАТО, которые воевали в этой исламской республике 20 лет.

«И первое, что они должны были бы сделать, на мой взгляд, нужно разморозить афганские авуары и дать возможность Афганистану решать социально-экономические задачи первостепенной важности», — заявил Путин.

Он добавил, что необходимо помогать Афганистану восстанавливать экономику.

Главные заявления Путина на «Валдае» в онлайне «Газеты.Ru».

18–21 октября 2021 года в Сочи проходит XVIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием: «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками форума с момента его основания в 2004 году.

Ранее Путин заявил, что Соединенные Штаты оставили после себя ящик Пандоры, когда ушли из Афганистана.

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