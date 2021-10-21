Путин заявил, что глобальные цифровые платформы – эфемерность

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки глобальных цифровых платформ узурпировать государственные функции не удаются, это эфемерность, как было в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Попытки глобальных цифровых платформ, при всем их могуществе, а оно, конечно, очевидно, мы это видели по внутриполитическим процессам в тех же Соединенных Штатах, но все-таки узурпировать политические или государственные функции им не удается. Это эфемерные попытки», — заявил Путин во время пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что в США хозяевам этих платформ при подобных попытках сразу же «указали на место», так же делается и в Европе.

Ранее Путин заявил, что пандемия COVID-19 является очередным напоминанием, насколько хрупко и уязвимо мировое сообщество.

Глава государства в связи с этим отметил, что самой главной задачей теперь становится «обеспечение безопасного существования человека, стрессоустойчивость».

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