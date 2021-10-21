Поздравившего с днем рождения Путина депутата Рады исключили из партии

Депутата Верховной рады Илью Киву, поздравившего президента России Владимира Путина с днем рождения, исключили из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом депутат рассказал в видеообращении, опубликованном на странице журналиста Андрея Павловского в Facebook.

Кива подчеркнул, что решение о его исключении было принято на конференции партии в Полтаве. Инициатором этого стали один из руководителей ОПЖЗ Юрий Бойко и экс-глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.

«Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть, им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ», — подчеркнул Кива.

Он отметил, что у него есть право на отличную от партийной линии точку зрения и готов в будущем продолжить диалог со своими соратниками.

Ранее Кива поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила».

Депутат Рады также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения.