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В Белом доме пока не могут назвать сроки встречи Путина и Байдена

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Reuters

Белый дом не может оценить возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байденом до конца года. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Я не знаю расписания Путина, точно также мне нечего проанонсировать о поездках с нашей стороны. Президент вовлечен в дипломатические отношения с теми, с кем у него есть договоренности, и с людьми, с которыми он не согласен. В данный момент мне нечего предварительно сообщить», — сказала Псаки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом до конца текущего года. Других подробностей, касающихся вероятных переговоров президентов России и США, в Кремле не привели.

В то же время Псаки отказалась комментировать возможную встречу двух президентов на полях саммита G20. Она добавила, что Вашингтон и Москва продолжают «обсуждение многих проблемных вопросов».

Саммит «группы двадцати» пройдет в Риме 30–31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию. Из числа членов G20 инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Франция и Германия.

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