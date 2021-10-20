Кандидат в послы США в КНР назвал Китай главной угрозой Америке

На сегодняшний день главной угрозой для национальной безопасности США и других стран демократического мира является Китай. Такую позицию высказал кандидат на должность американского посла в КНР Николас Бернс в ходе слушаний в комитете сената США по иностранным дела, сообщает РИА «Новости».

По мнению дипломата, у Пекина, в отличие от Вашингтона, нет большого числа друзей и реальных союзников. Он считает, что Соединенные Штаты должны использовать это в своих подходах и в отношениях с Китаем «исходить из позиции силы».

«Нас, в свою очередь, связывают многочисленные союзы с другими странами, что является нашим большим преимуществом. Мы должны интенсивно работать с этими странами, чтобы выработать стратегию по Китаю», — подчеркнул Бернс.

Для борьбы с Китаем в США будет создан отдельный центр — «Центр миссий, связанных с Китаем» (China Mission Center, CMC). По заявлению ЦРУ, центр необходим для ответа на «глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики», который «затрагивает» все области деятельности Управления.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала США следить за ситуацией в своих фактических рубежах, а не заниматься мнимой угрозой Китая и России. Она подчеркивала, что действительную угрозу национальной безопасности США представляет рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности, а также вызовы, связанные с пандемией коронавируса.