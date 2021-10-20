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В Кремле не исключили встречу Путина с Байденом до конца года

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что до конца текущего года не исключается возможность встречи Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом представитель Кремля заявил в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

По его словам, данные переговоры с президентами России и Соединенных Штатов могут состояться.

«В том или ином формате — вполне реальна», — ответил Песков на вопрос журналистов, узнавших, могут ли Путин и Байден до конца 2021 году встретиться на переговорах.

Других подробностей, касающихся вероятных переговоров президентов России и США, в Кремле не привели.

Ранее стало известно, что Путин будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи. Решение не ехать в Рим связано со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже отказывалась комментировать возможную встречу на полях саммита президента США Джо Байдена и Путина.

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