В Кремле не исключили встречу Путина с Байденом до конца года

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что до конца текущего года не исключается возможность встречи Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом представитель Кремля заявил в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

По его словам, данные переговоры с президентами России и Соединенных Штатов могут состояться.

«В том или ином формате — вполне реальна», — ответил Песков на вопрос журналистов, узнавших, могут ли Путин и Байден до конца 2021 году встретиться на переговорах.

Других подробностей, касающихся вероятных переговоров президентов России и США, в Кремле не привели.

Ранее стало известно, что Путин будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи. Решение не ехать в Рим связано со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже отказывалась комментировать возможную встречу на полях саммита президента США Джо Байдена и Путина.