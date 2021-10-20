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Лавров оценил уровень взаимодействия с новыми властями Афганистана

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва положительно оценила практическое взаимодействие с новым правительством Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, благодаря взаимодействию получается эффективно решать вопросы, связанные с безопасностью граждан России в Афганистане.

«Мы удовлетворены уровнем практического взаимодействия с афганскими властями, что позволяет на текущем этапе эффективно решать первостепенные задачи обеспечения безопасности проживающих в Афганистане российских граждан...», — сказал Лавров, когда открывал заседание по Афганистану в московском формате.

Он подчеркнул, что продолжается беспрепятственная работа посольства России на территории Кабула, как и других посольств различных государств.

Переговоры начались 20 октября. В этот же день представители «Талибана» (организация запрещена в России) прибыли в Москву для участия в консультациях по Афганистану.

Ранее стало известно, что в переговорах поучаствуют глава МИД России Сергей Лавров, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла.

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