Россия организует вывоз своих граждан из Афганистана через аэропорт Кабула, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас работаем над конкретной датой», — уточнил Жирнов.

Кроме того, российский дипломат прокомментировал программу гуманитарной помощи Афганистану от России.

«Работаем над этим. Как только дата будет, объявим», — заявил Жирнов, уточнив, что от результатов встречи в Москве это не зависит.

Ранее представители «Талибана» (организация запрещена в России)прибыли в Москву для участия в консультациях по Афганистану.

Планируется, что в данных переговорах поучаствуют глава МИД России Сергей Лавров, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла. Время переговоров в Москве с участием российской стороны неизвестно.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.