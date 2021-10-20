Минюст Украины решительно настроен заполучить Саакашвили

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина будет всеми правовыми способами пытаться вернуть третьего президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили, пишет «Украинская правда».

«Мы то будем стараться. А дадут ли нам — это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии... Но власти Грузии уже неоднократно говорила, что она нам его не отдаст. Будем пробовать все юридические механизмы, то это урегулировать», — заявил Малюська.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, тогда он был назначен губернатором Одесской области. Через год он ушел в отставку. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства — Саакашвили в тот момент находился в США. Весной 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота. В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

Украина обещает приложить все усилия для экстрадиции задержанного в Грузии Михаила Саакашвили, при этом грузинские власти правовых оснований для этого не видят.

В знак несогласия с обвинениями Саакашвили обвинил голодовку. Врачи рекомендовали госпитализировать голодающего, так как его состояние здоровье может резко ухудшиться.