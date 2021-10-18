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«Американец в хорошем смысле слова»: Владимир Лукин поделился воспоминаниями о Колине Пауэлле

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РИА «Новости»

Скончавшийся экс-госсекретарь США Колин Пауэлл был одним из самых способных людей в американской политике и умел выстраивать со своими коллегами из России партнерские отношения. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя Госдумы III созыва, бывший посол России в США Владимир Лукин.

«Колин Пауэлл — один из самых способных людей в американской политике, дипломатии и в военных делах. Он прошел все службы американской военной лестницы и получил главный военный чин Соединенных Штатов, став руководителем Объединенной группы начальников штабов. В качестве профессионального военного он завоевал высокую репутацию, давая своей администрации очень разумные, умеренные советы. Слыл интеллектуалом, будучи при этом профессиональным военным и афроамериканцем. И вообще [завоевал репутацию] всей своей фигурой, повадками и манерами», — считает Лукин.

Российский политик рассказал, что неоднократно встречался с Пауэллом и в Вашингтоне, когда работал послом РФ в США, и позднее, в Москве, когда тот приезжал в российскую столицу.

«У нас сложились очень хорошие, я бы даже сказал, партнерские отношения. И в качестве посла, и в качестве председателя комитета по международным делам Думы, я постоянно стремился с ним встретиться, узнать его точку зрения. Только человек, который мыслит широко, рациональными и глобальными категориями, мог иметь такую карьеру», — отметил Лукин.

По его мнению, Пауэлл мог и дальше продолжать свою карьеру, если бы не роковое выступление в Совете Безопасности ООН 5 февраля 2003 года. Тогда политик заявил, что в Ираке существует химического оружие и даже предоставил якобы доказательства. Позже заявления госсекретаря были опровергнуты.

«Он был бы очень сильным кандидатом на пост президента от любой из американских партий, если бы не серьезная подстава, которая произошла с ним. Он был вынужден, выступая в ООН, торжественно сказать, что в Ираке имеется химическое оружие, что у него есть все данные и показать их. После все было опровергнуто. Оказалось, что это подстава из американских же источников. Политическая карьера Колина Пауэлла на этом закончилась. Он остался человеком, который участвовал в разработке многих полезных и серьезных соглашений с нашей страной: по контролю над вооружением, по ядерной стабильности и другим аспектам. Поэтому у меня осталось очень позитивное мнение о нем, как о политике, как о человеке, и как об американце в хорошем смысле этого слова. Я, конечно, с большим огорчением и скорбью узнал о его кончине», — заключил политик.

Напомним, о смерти экс-госсекретаря США стало известно в понедельник, 18 октября — он скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Пауэллу было 84 года. Родственники политика заявили, что он был полностью вакцинирован. Также они отметили, что Пауэлл был «замечательным и любящим мужем, отцом, дедушкой и великим американцем».

Пауэлл возглавлял Государственный департамент США с 2001 по 2005 год, во время президентства Джорджа Уокера Буша-младшего.

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