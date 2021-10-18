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Эксперт по Афганистану Серенко: талибы* послали в Москву человека, который ничего не решает

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Bernat Armangue/AP

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко заявил, что замглавы правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи, который приедет на переговоры в Москву в составе делегации талибов (организация запрещена в России), не принимает никаких весомых решений. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

По его словам, Ханафи — этнический узбек, поэтому талибы вряд ли принимают во внимание его мнение. Серенко также назвал его «самым слабым политиком» в Афганистане.

Ранее талибы подтвердили свое участие в консультациях по Афганистану в Москве, которые запланированы на 20 октября.

Как уточнил назначенный талибами пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи, делегацию «Талибана» на переговорах в Москве возглавит заместитель председателя временного правительства Афганистана Мавлави Абдул Салам Ханафи.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов ранее сообщил, что Россия пригласила представителей радикального движения «Талибан» принять участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября.

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