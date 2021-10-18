Брат погибшего мэра Кривого Рога найден мёртвым

Андрей Павлов, родной брат погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова, обнаружен мертвым, сообщает портал «Страна». По данным издания, тело мужчины было найдено в его квартире. Обстоятельства его смерти не сообщаются.

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден с огнестрельным ранением на пороге собственного дома 15 августа. Следствие рассматривает три версии случившегося — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

На прошлой неделе в Киеве был обнаружен мертвым депутат Верховной рады Антон Поляков, исключенный из партии Владимира Зеленского «Слуга народа». По данным следователей, парламентарию стало плохо, когда он ехал в такси.

А 16 октября скончался спецпредставитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский. По данным следствия, он упал с лестницы и получил черепно-мозговую травму.